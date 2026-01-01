Little Green Light and eTapestry help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Little Green Light VS E Tapestry
💸
Little Green Light costs $45/month plus card fees, while eTapestry charges monthly fees plus $600/year plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so donors can give their full intended amount to your mission.
🎟️
Little Green Light and eTapestry don't include auctions, raffles, or ticketing, forcing you to juggle multiple platforms. Zeffy handles all your fundraising events in one place with zero fees.
🤝
Little Green Light and eTapestry offer tiered support based on your plan level, limiting help when you need it most. Zeffy provides unlimited support to every organization at no extra cost.
Zeffy offers complete donor management with zero fees on donations. While Little Green Light charges $45/month plus card fees and eTapestry costs $99+/month plus 2.9% transaction fees, Zeffy keeps 100% of your donations in your organization's hands.
Yes. Unlike Little Green Light and eTapestry that focus only on donor data, Zeffy includes event ticketing, online stores, auctions, and peer-to-peer fundraising. You get everything in one platform without paying extra fees or needing separate tools.
Zeffy processes all payments at zero cost to your nonprofit. Little Green Light and eTapestry require third-party processors with additional fees. Donors can leave voluntary contributions to support Zeffy, keeping your fundraising costs at zero.
Zeffy costs your nonprofit nothing. While Little Green Light charges $45/month plus card fees and eTapestry costs $99+/month plus 2.9% transaction fees, Zeffy keeps 100% of donations with your organization. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy grows with you beyond donor tracking. While Little Green Light and eTapestry require separate tools for events, merchandise, or peer-to-peer campaigns, Zeffy includes everything in one zero-fee platform. No need to juggle multiple subscriptions or sync data between systems.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
