Limelight Events focuses on weddings and parties, while Zoho Backstage offers event management tools but charges fees that cut into your fundraising. Zeffy gives you everything you need to run successful fundraising events — ticketing, registration, donor management, and payment processing — with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Limelight Events VS Zoho Backstage
💸
Zeffy charges zero fees on all transactions, keeping 100% of your event proceeds in your mission
🎟️
Zeffy combines event ticketing, donation forms, and raffle management in one platform built for nonprofits
🤝
Zeffy provides unlimited support through live chat, email, and phone whenever your team needs help
Event management platforms charge monthly fees plus card processing fees, eating into your fundraising dollars. Zeffy offers complete event ticketing, donation processing, and attendee management with zero fees. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
While platforms like Zoho Backstage focus only on event logistics, Zeffy combines ticketing with built-in donation forms, peer-to-peer fundraising, and donor management. You can sell tickets and collect donations in one place without paying platform fees.
Yes. Whether you're hosting a small community gathering or a large gala with auctions and raffles, Zeffy provides all the tools you need. Unlike competitors that charge $99+ monthly plus transaction fees, Zeffy keeps 100% of your event revenue.
Event management platforms charge monthly fees plus transaction costs that reduce your fundraising impact. Zeffy provides complete event management with ticketing, donations, and attendee tracking at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Traditional platforms focus only on logistics while charging $99+ monthly plus card fees. Zeffy combines event ticketing with donation processing, auctions, and raffles in one platform. You keep 100% of proceeds while accessing tools built specifically for nonprofit fundraising.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
