Limelight Events and Zkipster help you manage guest lists and check-ins, but they charge fees that cut into your fundraising. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Limelight Events VS Zkipster
💰
Limelight Events and Zkipster charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so your gala or auction raises money for your mission.
🧰
Limelight Events and Zkipster focus on event logistics, not fundraising. Zeffy combines ticketing, auctions, donations, and donor management in one platform.
🤝
Limelight Events and Zkipster limit support to business hours only. Zeffy offers unlimited support whenever your team needs help with campaigns.
Unlike Limelight Events ($99/month + card fees) and Zkipster ($475/month + contact fees), Zeffy is completely free for nonprofits. You get ticketing, donations, and event management without monthly costs or transaction fees eating into your budget.
Yes! While Limelight Events and Zkipster focus only on event coordination, Zeffy combines ticketing, donations, auctions, raffles, and peer-to-peer fundraising in one platform. Run your gala and collect donations without juggling multiple tools.
Zeffy offers unlimited support via live chat, email, and phone calls during business hours at no extra cost. Unlike competitors who limit support by plan tier, every nonprofit gets the same level of help regardless of event size.
Limelight Events charges $99/month plus card fees, while Zkipster costs $475/month plus contact overage fees. Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs. Your entire event budget goes to your mission, not platform fees.
Yes! Unlike event platforms that only handle guest lists or ticketing, Zeffy combines event management, ticketing, donations, auctions, and raffles in one free platform. No need to pay for multiple tools or juggle different systems.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
