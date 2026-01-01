Limelight Events and Whova help you manage events, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Limelight Events VS Whova
Limelight Events charges $99/month plus card fees, and Whova takes 3% + $0.99 per ticket. Zeffy charges zero fees, so your gala or conference actually raises money for your mission.
Limelight Events and Whova focus on event coordination but lack donation tools, auctions, and donor management. Zeffy gives you ticketing, donations, raffles, and CRM in one platform.
Limelight Events and Whova limit support to business hours only. Zeffy offers unlimited support whenever you need help, plus free training to get your team confident.
Event management platforms charge monthly fees plus transaction costs that eat into your fundraising. Zeffy gives you everything you need for free - ticketing, donations, auctions, and peer-to-peer campaigns with zero platform fees.
Limelight Events charges $99/month plus card fees, while Whova takes 3% + $0.99 per ticket plus card fees. Zeffy costs nothing - donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes. Unlike event-only platforms, Zeffy offers complete fundraising tools - online donations, membership management, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and donor CRM. Everything your nonprofit needs in one place.
Zeffy provides unlimited support through live chat, phone, and email at no extra cost. Event platforms like Limelight Events and Whova limit support to business hours and charge extra for premium help.
Event platforms focus only on ticketing and charge hefty fees. Zeffy gives you complete fundraising tools - events, donations, auctions, memberships - all free. No monthly fees, no per-ticket charges.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
