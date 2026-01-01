Limelight Events focuses on general event planning while Swell Fundraising offers nonprofit-specific event management with peer-to-peer campaigns and donor tracking. But both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete event management, ticketing, and donation processing with zero fees — so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Limelight Events VS Swell Fundraising
Limelight Events charges $99/month plus card fees, while Swell takes 5% plus fees from every ticket. Zeffy charges zero fees, so your gala or walk actually raises money for your mission.
Limelight focuses on corporate events, and Swell lacks key nonprofit tools like memberships and online stores. Zeffy builds everything nonprofits need in one place.
Limelight and Swell offer basic business hours support with varying response times. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help you succeed.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general event planning. You get 100% of your donations with zero platform fees, while Limelight charges $99/month plus card fees and Swell takes 5% of every donation. Donors can leave voluntary contributions to support Zeffy.
Zeffy is completely free for nonprofits. Limelight Events charges $99 monthly plus processing fees on every ticket, while Swell takes 5% of all funds raised plus card fees. With Zeffy, your organization keeps 100% of donations and ticket sales.
Yes, Zeffy offers auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, ticketing, and donor management all in one platform. Unlike general event companies like Limelight or fee-based platforms like Swell, everything is designed for nonprofit success without eating into your budget.
Zeffy combines event ticketing with full fundraising tools at zero cost. While Limelight charges $99/month plus card fees and Swell takes 5% of every donation, Zeffy keeps 100% of your funds. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Event platforms eat into your budget with monthly fees and transaction costs. Zeffy gives nonprofits everything they need for events and fundraising without any platform fees. Your organization keeps every dollar raised while donors have the option to leave a voluntary contribution.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
