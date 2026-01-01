Limelight Events se concentre sur la planification d'événements à service complet, tandis que SplashThat propose des outils de marketing événementiel, mais tous deux facturent des frais qui réduisent votre collecte de fonds. Zeffy vous propose une billetterie, des formulaires de dons et une gestion des donateurs sans frais, de sorte que chaque dollar récolté lors de vos événements de collecte de fonds reste affecté à votre mission.
Limelight Events VS Splash That
Limelight Events and SplashThat charge monthly fees plus processing costs on every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event actually raises money for your mission instead of paying platform costs.
Limelight Events and SplashThat focus on event promotion but lack auction, raffle, and donation tools. Zeffy combines event ticketing with complete fundraising features so you can run everything from one platform.
Limelight Events limits support to premium plans and SplashThat restricts help by tier. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit because we know small teams need real help, not gatekeeping.
Unlike event platforms that charge monthly fees plus processing costs, Zeffy offers completely free fundraising tools. You keep 100% of donations while getting ticketing, auctions, raffles, and donor management in one platform built specifically for nonprofits.
Zeffy costs $0 with no monthly fees, annual contracts, or processing charges. SplashThat's $21.5k yearly cost plus card fees can drain thousands from your mission. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes. While event planners focus on logistics, Zeffy provides complete fundraising tools including online donations, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and donor management. Everything nonprofits need to raise funds, not just plan events.
Zeffy provides unlimited support to every nonprofit at no cost. Unlike event platforms that restrict phone support to premium subscribers or limit help requests, we offer live chat, help resources, and dedicated assistance because your mission matters.
Event platforms like SplashThat cost $21.5k yearly plus processing fees, while Limelight Events charges $99 monthly plus card fees. Zeffy costs $0 with no contracts or hidden charges. You get complete fundraising tools, not just event management.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
