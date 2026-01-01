Limelight Events and RSVPify help you plan events, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, registration, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Limelight Events VS RSVPify
💸
Zeffy charges zero fees, so your gala tickets, raffle sales, and donations go directly to your mission instead of platform costs.
🧩
Zeffy combines ticketing, raffles, auctions, donations, and donor management in one platform, eliminating the need for multiple subscriptions.
🤝
Zeffy gives you full donor contact ownership and built-in CRM tools to nurture relationships beyond single events.
Event platforms focus only on ticketing and charge hefty fees. Zeffy supports your entire fundraising strategy - events, donations, auctions, memberships - all fee-free so you keep 100% of what you raise.
Event platforms charge $99+ monthly plus card fees and per-ticket costs. A nonprofit raising $50,000 annually could save $2,000+ in fees by using Zeffy's completely free platform instead.
Limelight Events charges $99/month plus card fees that eat into your fundraising dollars. Zeffy is 100% free with no monthly fees or transaction costs, so every dollar raised goes directly to your cause.
RSVPify charges monthly fees plus $0.90 per ticket and card fees. Zeffy offers free event ticketing, donations, and peer-to-peer fundraising in one platform, saving you hundreds in fees annually.
Unlike event-only platforms, Zeffy supports your entire fundraising strategy: online donations, membership management, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns - all fee-free year-round.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
