Limelight Events and Qtego help you run fundraising events, but they charge fees that cut into your event proceeds. Zeffy gives you event ticketing, auction tools, and donation forms — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy bénéficie de la confiance de plus de 100 000 organisations à but non lucratif
Limelight Events contre Qtego
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Limelight Events and Qtego charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so your auction or raffle actually raises money for your mission.
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Limelight Events lacks auction tools while Qtego misses raffle features. Zeffy includes auctions, raffles, donations, and ticketing without needing multiple platforms.
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Limelight Events offers limited support and Qtego provides tiered help based on your plan. Zeffy gives unlimited support to every nonprofit at no extra cost.
Event management platforms charge monthly fees plus processing costs that eat into your fundraising. Zeffy gives you everything you need for free - ticketing, donations, auctions, and peer-to-peer campaigns with zero platform fees.
While Limelight Events charges $99/month plus card fees and Qtego requires custom quotes with processing fees, Zeffy is completely free. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes. Unlike event-only platforms, Zeffy offers complete fundraising tools including donation pages, membership management, online stores, and donor CRM - all in one free platform designed specifically for nonprofits.
Event platforms offer limited business-hours support that costs extra. Zeffy provides unlimited support through live chat, help center, and phone calls because we're built by and for nonprofits who need reliable help.
Event platforms focus on corporate events and charge monthly fees plus processing costs. Zeffy is designed specifically for nonprofits with free ticketing, donations, auctions, and complete fundraising tools in one platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
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