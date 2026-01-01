Limelight Events et Mixily vous aident à gérer des événements, mais ils facturent des frais qui réduisent ce que vous récoltez pour votre cause. Zeffy vous propose une billetterie pour vos événements, des formulaires de dons et une gestion des donateurs, le tout sans frais, de sorte que chaque dollar récolté lors de votre collecte de fonds reste affecté à votre mission.
Limelight Events VS Mixily
Limelight Events and Mixily charge monthly fees plus processing costs on every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event actually raises money for your mission.
Limelight Events and Mixily focus on basic event hosting but lack auction, raffle, and donation tools. Zeffy combines ticketing with full fundraising capabilities in one platform.
Limelight Events and Mixily offer limited business-hours support with response delays. Zeffy provides unlimited support with real humans who understand nonprofit fundraising.
Event management platforms charge monthly fees plus processing costs that eat into your fundraising. Zeffy gives you everything you need for free - ticketing, donations, and event management - so 100% of what supporters give goes directly to your cause.
Yes. Unlike platforms that focus only on events, Zeffy combines ticketing with donation forms, peer-to-peer campaigns, and donor management. Run your gala and year-round giving campaigns from one platform without paying multiple subscription fees.
Event platforms typically charge $99+ monthly plus card processing fees. Zeffy is completely free - no monthly fees, no processing charges. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but your organization keeps everything raised.
Event platforms charge monthly fees plus processing costs that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete event management for free - ticketing, registration, and payment processing - so every dollar raised goes to your mission.
Yes. While other platforms focus only on events, Zeffy combines ticketing with auctions, raffles, and donor management. Run your gala and manage ongoing campaigns from one free platform instead of paying for multiple tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
