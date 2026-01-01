Kindrid and Vanco both offer church giving solutions, but they charge processing fees that reduce what reaches your ministry. Zeffy provides donation forms, event registration, and donor management with zero fees — so your church keeps 100% of every gift for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Kindrid VS Vanco
🎟️
Kindrid and Vanco take fees from every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
🧰
Kindrid and Vanco require separate software for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need to run any fundraising campaign.
💬
Kindrid and Vanco limit support by business hours and plan tiers. Zeffy offers unlimited email support and live chat to help you succeed.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift goes to your cause. Kindrid takes 2.9% + $0.30 per transaction, reducing your impact. Plus, Zeffy offers complete fundraising tools including auctions, raffles, and ticketing that Kindrid doesn't provide.
Zeffy provides unlimited support whenever you need it, not just during business hours like Vanco. Our team helps you succeed without charging extra fees that eat into your donations. You get dedicated assistance plus keep 100% of what donors give.
Yes! Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores all in one platform with zero fees. Kindrid and Vanco focus only on basic donations, forcing you to use multiple expensive tools for complete fundraising.
Zeffy charges zero fees, so 100% of donations reach your mission. Kindrid takes 2.9% + $0.30 per gift, while Vanco charges 2.9% plus monthly fees. Zeffy also includes auctions, raffles, and ticketing that these platforms don't offer.
Nonprofits choose Zeffy because we don't charge fees that reduce their impact. Unlike Kindrid and Vanco's limited donation tools, Zeffy provides complete fundraising capabilities including events, memberships, and stores in one platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
