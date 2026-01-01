Kindrid VS Vanco

Vanco

Donations Platforms Features
Simple Online Donation Forms
One-Time Giving Option One-Time Giving Option
Recurring/Monthly Recurring/Monthly Donations
Suggested Levels & Custom Donation Amounts Suggested Levels & Custom Donation Amounts
Custom Forms Builder Custom Forms Builder
Donate button / Donation Link
Mobile‑Friendly Donation Experience Mobile‑Friendly Donation Experience
Embeddable donation forms Embeddable donation forms
Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets
Secure Payment Processing Secure Payment Processing

Pricing
N/A
No pricing information available
N/A
No pricing information available
Processing fees
1.99%
per transaction (Free plan); higher rates apply on paid plans
2.90% + $0.45
per transaction for GROW Debit/Credit Card; other rates vary by plan and payment method
Platform fees
N/A
Included in monthly subscription fee
$0
No platform fees
Monthly fees
$0/mo
Free plan available; paid plans for larger giver counts
$0/month
$10/month fee if not live within 30 days; additional monthly and compliance fees may apply
Value for money
4.6
4.5

Features
4.6/5
Kindrid: Focused donation platform. Kindrid: Focused donation platform. Straightforward setup, minimal learning curve for nonprofits.
4.1/5
Vanco: Broader features, but requires more configuration. Vanco: Broader features, but requires more configuration. Setup takes longer, steeper learning curve.
Donations
Online giving forms, recurring donations, donor management, and mobile-optimized donation pages
Vanco provides online donation forms with recurring giving options, but charges processing fees that reduce your donation amounts.
Ticketing
No event ticketing features - focuses solely on donation processing
Vanco doesn't offer event ticketing functionality. Vanco doesn't offer event ticketing functionality. You'd need separate ticketing software for your fundraising events.
Peer-to-Peer Fundraising
Basic peer-to-peer fundraising campaigns with social sharing and personal fundraising pages
Vanco doesn't provide peer-to-peer fundraising tools. Vanco doesn't provide peer-to-peer fundraising tools. You'd need separate software to run supporter-led campaigns.
Auctions
No auction capabilities - Kindrid focuses on donations and giving tools only
Vanco doesn't offer auction functionality. Vanco doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bids and payments.
Raffles
No raffle or lottery management capabilities available
Vanco lacks raffle and contest features. Vanco lacks raffle and contest features. You'd need third-party tools and manual processes to manage ticket sales and drawings.
Online store
No dedicated online store features - limited to donation-focused tools
Vanco doesn't include e-commerce capabilities. Vanco doesn't include e-commerce capabilities. You'd need additional software to sell merchandise or products online.
Memberships
Kindrid doesn't offer membership management features. Kindrid doesn't offer membership management features. You'll need separate software to track member renewals and benefits.
Vanco offers basic recurring donation setup but lacks dedicated membership management tools for tracking member benefits, renewal dates, or member communications.
Donor Management/CRM
Basic donor profiles and giving history tracking. Basic donor profiles and giving history tracking. Limited segmentation options and no advanced donor journey mapping.
Basic donor database with contact information and giving history. Limited segmentation options and no advanced donor engagement tracking or automated follow-up capabilities.
Emails & Newsletter
No built-in email marketing tools. No built-in email marketing tools. You'll need to integrate with third-party services like Mailchimp for donor communications.
No built-in email marketing tools. You'll need to integrate with third-party services like Mailchimp or Constant Contact to send newsletters to donors.
Payment Processing
Processes donations with 2.9% + $0.30 per transaction fees. Processes donations with 2.9% + $0.30 per transaction fees. Additional costs for ACH payments and international transactions.
Processes donations with 2.9% + $0.30 per transaction fees. Additional costs for ACH payments and international transactions.

Payment methods
Credit cards and digital wallets only
No in-person payment options
Credit Card Payments
Supported - Kindrid accepts all major credit cards for church donations and event registrations
Yes - Accepts all major credit and debit cards with processing fees
Apple Pay & Google Pay
Supported - Kindrid enables digital wallet payments including Apple Pay and Google Pay for quick giving
Yes - Supports mobile wallet payments including Apple Pay and Google Pay
ACH / Bank Transfers
Not supported - Kindrid focuses on credit card and digital wallet payments for churches
Yes - Supports bank transfers and ACH payments for recurring donations
Tap to Pay App
Not supported - Kindrid is designed for online giving and doesn't offer in-person tap-to-pay functionality
No - Does not offer a dedicated tap-to-pay mobile app for in-person donations

Customer Support
4.6/5
4.1/5 Unlimited Support
Kindrid limits support based on subscription plan with premium tiers getting priority access
Vanco's support is limited by business hours and response times based on your service level Phone Support / Office Hours
Kindrid offers phone support during standard business hours for higher-tier subscribers
Vanco offers phone support during standard business hours for technical assistance
Webinars Webinars
Kindrid provides occasional training webinars and educational sessions for nonprofit users
Vanco provides occasional training webinars and educational sessions for payment processing
Help Center Help Center
Kindrid maintains a help center with articles, guides, and FAQs for donation platform setup
Vanco maintains a help center with articles, guides, and FAQs for their payment solutions
Email Email
Kindrid offers email support during business hours with response times varying by support tier
Vanco offers email support during business hours with response times varying by support tier
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan with priority help for Support access depends on plan with priority help for higher-tier subscribers
Business hours support with response times based on your service level