Kindrid VS Totalgiving

Totalgiving

Donations Platforms Features
Simple Online Donation Forms
One-Time Giving Option Recurring/Monthly Donations Suggested Levels & Custom Donation Amounts Custom Forms Builder Donate button / Donation Link
Mobile‑Friendly Donation Experience Embeddable donation forms Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets
Secure Payment Processing is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"></div></div></div>

Pricing
N/A
Monthly fees plus card fees per gift
N/A
No pricing information available
Processing fees
1.99%
per transaction on Free plan; higher tiers 3% and 2.60% per transaction
1.4% + 20p
PayPal; other methods from 0.8% to 1.3% + 20p or 1% per transaction, paid directly to provider
Platform fees
N/A
Included in monthly subscription fee
0%
TotalGiving charges no platform fees
Monthly fees
$0/mo
Free plan; higher tiers at $19/mo and $49/mo with custom pricing for larger plans
$0
No monthly fees
Value for money
4.6
N/A

Features
4.6/5
Solid donation platform, but requires separate tools for events, auctions, and member management.
N/A
Donation-focused tool with limited features. Plan to add ticketing, auctions, and membership software separately.
Donations
Kindrid offers online donation forms with recurring giving options and donor management tools, but charges processing fees that reduce your fundraising impact
Totalgiving focuses on donation processing with customizable forms, recurring giving options, and donor management tools for nonprofits.
Ticketing
Kindrid does not provide event ticketing capabilities - you'll need a separate platform for selling tickets to your fundraising events
Totalgiving doesn't offer event ticketing features. You'd need additional ticketing software to sell and manage event tickets.
Peer-to-Peer Fundraising
Kindrid offers peer-to-peer fundraising tools that let supporters create their own fundraising pages for your organization
Totalgiving offers peer-to-peer fundraising tools allowing supporters to create personal campaigns and raise funds on your behalf.
Auctions
Kindrid does not provide auction functionality - you cannot run silent or live auctions through their platform
Totalgiving doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bids and payments.
Raffles
Kindrid lacks built-in raffle functionality - running raffles requires third-party integrations or manual workarounds
Totalgiving doesn't support raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to manage ticket sales and drawings.
Online store
Kindrid does not include e-commerce features for selling merchandise or products to support your cause
Totalgiving doesn't include e-commerce capabilities. You'd need separate online store software to sell merchandise or products.
Memberships
Kindrid doesn't offer built-in membership management. You'll need separate software to handle member sign-ups, renewals, and communications.
Totalgiving offers basic recurring donation setup but lacks dedicated membership management tools for tracking member benefits, renewal dates, or member-specific communications.
Donor Management/CRM
Limited donor tracking with basic contact info and giving history. Missing advanced segmentation and donor engagement tools nonprofits need.
Basic donor database with standard contact information and giving history. Limited segmentation options and no advanced donor engagement tracking or personalized communication features.
Emails & Newsletter
Basic email receipts and thank you messages only. No newsletter tools or donor communication features beyond transaction confirmations.
Limited email capabilities focused mainly on donation receipts and basic thank-you messages. No built-in newsletter tools or donor communication campaigns.
Payment Processing
Charges 2.9% + $0.30 per transaction plus additional fees for ACH payments. Processing fees add up quickly for smaller donations.
Charges 2.9% + $0.30 per transaction plus additional fees for ACH payments. Processing fees add up quickly for smaller donations.

Payment methods
Credit cards and digital wallets only
Credit cards only, no digital wallets
Credit Card Payments
Supported - Accepts major credit cards for church donations and event registrations
Supported - Accepts major credit cards with processing fees charged to nonprofits
Apple Pay & Google Pay
Supported - Offers digital wallet payments including Apple Pay and Google Pay
Not supported - Limited to traditional credit card entry methods
ACH / Bank Transfers
Not supported - Kindrid focuses on credit card and digital wallet payments for churches
Not supported - Totalgiving focuses on credit card processing only
Tap to Pay App
Not supported - Kindrid is web-based and doesn't offer a dedicated tap-to-pay mobile app
Not supported - No mobile tap-to-pay functionality available

Customer Support
4.6/5
N/A Unlimited Support
Kindrid's support is limited by business hours and response times based on your plan level
Totalgiving provides limited support during business hours, not unlimited access
Phone Support / Office Hours
Kindrid offers phone support during standard business hours for higher-tier plans only
Totalgiving offers phone support during standard business hours for account holders
Webinars Kindrid provides occasional training webinars and educational sessions for nonprofit users
Totalgiving provides occasional training webinars and product update sessions for users
Help Center
Kindrid maintains a help center with articles, guides, and FAQs for donation platform features Totalgiving maintains a help center with articles, FAQs, and setup guides for their platform
Email
Kindrid offers email support during business hours with response times varying by support tier
Totalgiving offers email support during business hours for technical issues and account questions
Nonprofit-Focused Support Team
Email support with response times varying by plan tier — phone help limited to higher-tier accounts only Business hours support with limited access — no unlimited help or personalized guidance available