Kindrid serves churches and TotalGiving helps UK charities, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Kindrid VS Totalgiving
Kindrid and Totalgiving charge fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes directly to your mission.
While Kindrid and Totalgiving focus only on donations, Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and online stores in one platform.
Kindrid and Totalgiving limit support to business hours. Zeffy offers unlimited email support and live chat whenever you need help.
Zeffy charges zero fees on all donations, while Kindrid takes 2.9% + $0.30 per transaction and Totalgiving charges card processing fees. Every dollar donated goes directly to your cause, not to platform fees.
Yes. Zeffy includes donations, auctions, raffles, ticketing, and online stores in one platform at zero cost. Kindrid and Totalgiving lack these features, forcing you to juggle multiple paid platforms.
Zeffy charges zero fees on donations, while Kindrid takes 2.9% + $0.30 per transaction. This means more money goes directly to your cause instead of processing fees.
Zeffy offers unlimited support whenever you need help, while Totalgiving limits support to business hours only. Get personalized guidance anytime, not just 9-5.
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and online stores at zero cost. Kindrid lacks these features, forcing you to pay for multiple platforms to run events.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
