Kindrid serves churches and Streamlabs Charity focuses on live streaming donations, but both charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every donation for your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Kindrid VS Streamlabs Charity
💯
Kindrid charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees. Streamlabs Charity takes processing fees too. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🧰
Kindrid lacks auctions, raffles, and stores. Streamlabs Charity misses ticketing and memberships. Zeffy includes everything in one platform.
📞
Kindrid limits phone support to higher tiers. Streamlabs Charity offers no phone support at all. Zeffy provides unlimited email and phone support for everyone.
Zeffy charges zero fees to nonprofits, while Kindrid charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per transaction. Streamlabs Charity takes 2.9% + $0.30 per gift. With Zeffy, you keep 100% of donations and only donors can leave a voluntary contribution.
Zeffy provides unlimited phone support and comprehensive help resources at no cost. Kindrid limits support by plan tier, and Streamlabs Charity offers no phone support. Our team helps nonprofits succeed without charging extra fees.
Zeffy charges zero fees on donations, while Kindrid takes 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees. With Zeffy, your nonprofit keeps 100% of every donation, and donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy is built specifically for nonprofits with comprehensive fundraising tools, while Streamlabs Charity is designed for streamers. Zeffy offers ticketing, auctions, peer-to-peer campaigns, and unlimited phone support that Streamlabs doesn't provide.
Zeffy is the only platform that charges zero fees to nonprofits. Unlike competitors who charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy provides all fundraising tools completely free, helping your organization raise more money for your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
