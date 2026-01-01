Kindrid and SecureGive both offer church donation tools, but their monthly fees and processing costs add up quickly. Zeffy gives you donation forms, event registration, and donor management with zero fees — so every dollar stays with your ministry instead of going to platform costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Kindrid VS Secure Give
💯
Kindrid charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees. SecureGive starts at $149/month plus processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
Kindrid and SecureGive focus only on donations, forcing you to find separate tools for auctions, raffles, ticketing, and memberships. Zeffy handles everything in one platform.
💬
Kindrid and SecureGive limit support to business hours with response times varying by plan. Zeffy offers unlimited email support and live chat whenever you need help.
Zeffy charges zero fees on donations, while Kindrid takes 2.9% + $0.30 per transaction and SecureGive charges monthly fees plus processing costs. Your donors' full contributions reach your mission instead of paying platform fees.
Zeffy provides unlimited support to all users at no extra cost. Unlike Kindrid and SecureGive, which limit phone support to premium plans and business hours, you get help when you need it without paying more.
Zeffy includes event ticketing, online stores, auctions, and membership management at zero cost. Kindrid and SecureGive focus only on donations, requiring you to pay for additional software to run complete fundraising campaigns.
Zeffy charges zero fees on all donations. Kindrid takes 2.9% + $0.30 per transaction, while SecureGive charges $149+ monthly plus processing fees. With Zeffy, 100% of donations reach your cause.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, online stores, and memberships at zero cost. Kindrid and SecureGive only handle donations, forcing you to buy separate software for complete fundraising.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
