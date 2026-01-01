Kindrid and RebelGive both serve churches, but they still charge fees that reduce what reaches your ministry. Zeffy gives you donation forms, event registration, and donor management with zero fees — so your congregation's generosity goes entirely toward your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Kindrid VS Rebel Give
💸
Kindrid charges $99+ monthly plus 2.9% per donation. RebelGive adds hidden costs. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🎟️
Kindrid and RebelGive only process donations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and online stores so you can diversify fundraising.
📞
Kindrid and RebelGive restrict support by subscription level. Zeffy provides unlimited email help, live training, and phone support for everyone.
Zeffy charges zero fees on all donations, while Kindrid charges 2.9% + 30¢ plus $99+ monthly fees and RebelGive charges $49/month plus 1.9% per gift. Your nonprofit keeps every dollar donated with Zeffy.
Yes, Zeffy includes auctions, raffles, event ticketing, online stores, and peer-to-peer campaigns at no cost. Kindrid and RebelGive only handle basic donations, forcing you to buy separate tools for other fundraising activities.
Zeffy charges zero fees on donations, while Kindrid takes 2.9% + 30¢ per transaction plus monthly fees starting at $99. Your nonprofit keeps 100% of every donation with Zeffy, and donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy provides unlimited email and chat support to all users at no extra cost. RebelGive restricts phone support to higher-tier plans only. With Zeffy, your team gets the help you need without paying more or upgrading plans.
Zeffy includes auctions, raffles, event ticketing, and online stores at zero cost. Kindrid and RebelGive focus only on basic donations, requiring you to purchase separate software for other fundraising activities your nonprofit needs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
