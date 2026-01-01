Kindrid and Pushpay both offer church giving platforms, but they charge fees that reduce what reaches your ministry. Zeffy provides donation forms, event registration, and donor management for churches — all with zero fees so every dollar supports your mission.
Kindrid VS Pushpay
Kindrid charges 2.9% + 30¢ per transaction and Pushpay takes processing fees from every gift. Zeffy operates on voluntary donor contributions, so 100% of donations reach your mission.
While Kindrid and Pushpay require separate tools for auctions, raffles, ticketing, and stores, Zeffy includes everything you need to run complete fundraising campaigns without juggling multiple platforms.
Kindrid and Pushpay limit support to business hours and higher-tier plans. Zeffy provides unlimited email support to all users, plus live chat and phone support when you need help most.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift reaches your mission. Kindrid takes 2.9% + 30¢ from each donation, reducing your impact. Plus, Zeffy includes event ticketing, online stores, and raffles at no extra cost.
Zeffy provides unlimited email and chat support to all users at no charge. Pushpay limits phone support to higher-paying customers only. With Zeffy, every nonprofit gets the same level of care regardless of donation volume.
Yes. Zeffy offers donations, event ticketing, online stores, raffles, peer-to-peer campaigns, and memberships in one platform. Kindrid and Pushpay require separate tools for events and merchandise, creating extra costs and complexity.
Zeffy charges zero fees on all donations, events, and sales. Kindrid takes 2.9% + 30¢ per gift, while Pushpay charges $199/month plus 2.9% per donation. Both require separate tools for events and stores, adding more costs.
A nonprofit raising $50,000 annually saves $1,450+ with Zeffy versus Kindrid's fees. Compared to Pushpay, you save $3,838+ per year. That's funding for programs, not platform fees. Every dollar stays with your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
