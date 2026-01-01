Kindrid serves churches and Network for Good helps small nonprofits, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar stays with your mission.
Kindrid VS Network for Good
Kindrid and Network for Good charge monthly fees plus transaction costs on every gift. Zeffy charges zero fees, so more money goes directly to your mission.
While Kindrid and Network for Good require separate platforms for raffles, auctions, and ticketing, Zeffy includes everything you need to run complete campaigns.
Kindrid and Network for Good limit support by business hours and plan tiers. Zeffy provides unlimited email and phone support whenever you need help.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no monthly fees, no transaction fees, no hidden costs. While Kindrid charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees, and Network for Good takes processing fees from every donation, Zeffy keeps 100% of your donations in your hands where they belong.
Zeffy provides unlimited email and chat support to all users at no cost. Unlike Kindrid and Network for Good, which limit phone support to higher-tier paid plans, Zeffy gives every nonprofit access to the help they need without paying extra for premium support tiers.
Yes! Zeffy offers donations, event ticketing, raffles, auctions, peer-to-peer fundraising, and online stores - all at zero cost. While Kindrid and Network for Good charge fees and lack many of these features, Zeffy provides a complete fundraising toolkit without eating into your budget.
The savings add up fast. If you raise $50,000 annually, Kindrid's 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees could cost you $1,500+ yearly. Network for Good's $100-$400 monthly fees plus 3-5% per gift could cost $2,500-$4,000+ annually. With Zeffy, you keep every dollar donated.
Your donor relationships stay protected during the switch. Zeffy helps you export your donor data from Kindrid or Network for Good and import it seamlessly into our platform. You'll maintain all donor contact information, giving history, and preferences without losing any valuable supporter connections.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
