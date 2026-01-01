Kindrid serves churches and iDonate helps nonprofits collect donations online, but both charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, event registration, and donor management with zero fees — so every dollar donated stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Kindrid VS i Donate
🛡️
Kindrid charges monthly fees plus transaction costs, and iDonate takes processing fees from every gift. Zeffy charges zero fees, so donors can leave a voluntary contribution instead.
🧰
Kindrid and iDonate focus only on donations, forcing you to juggle separate tools for raffles, auctions, and events. Zeffy handles everything from one dashboard.
📞
Kindrid and iDonate limit support to business hours only. Zeffy offers unlimited email support whenever you need help, plus live chat during extended hours.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no monthly fees, no transaction fees, no hidden costs. While Kindrid charges 2.9% + 30¢ per transaction plus platform fees, and iDonate takes processing fees from every donation, Zeffy keeps 100% of your donations in your pocket where they belong.
Zeffy offers unlimited support via email, live chat, and phone - all included free. Kindrid limits support by subscription tier with premium access only for higher-paying customers. iDonate restricts support to business hours only, leaving you stuck when issues arise evenings or weekends.
Yes! Zeffy offers donations, event ticketing, online stores, memberships, peer-to-peer fundraising, auctions, and raffles - all free. Kindrid focuses mainly on donations with limited features. iDonate requires separate tools for ticketing, stores, and auctions, creating extra costs and complexity.
The savings add up fast. If you raise $50,000 annually, Kindrid's fees would cost you $1,450+ per year, while iDonate charges $1,188 in monthly fees alone plus 4% on every gift. With Zeffy, you keep that money for your mission instead of paying platform fees.
Zeffy provides unlimited free support through email, live chat, and phone calls whenever you need help. Unlike Kindrid's tiered support or iDonate's business-hours-only assistance, our team helps you succeed without extra charges or restrictions.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
