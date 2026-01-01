Kindful and Zoho CRM help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Kindful VS Zoho CRM
💸
Kindful charges $119/month plus card fees, while Zoho CRM costs $20/user/month with add-ons. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
🧩
Kindful requires third-party integrations for payments, while Zoho CRM needs external software for donations. Zeffy includes everything in one platform.
🛠️
Kindful lacks auctions and raffles, while Zoho CRM has no fundraising tools at all. Zeffy offers complete fundraising capabilities built for nonprofits.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Kindful charges $119/month plus transaction fees on every gift. You keep 100% of donations with Zeffy, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike Zoho CRM's $20/user/month plus add-on costs, Zeffy provides nonprofit-specific donor tools at zero cost. You get donation forms, payment processing, and donor tracking built for nonprofits, not generic business CRM features.
Yes, Zeffy goes beyond basic donor tracking. You get event ticketing, online stores, peer-to-peer fundraising, and membership management all in one platform with zero fees, while competitors charge extra for these features or don't offer them.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero platform fees. Unlike Kindful's $119/month or Zoho's $20/user costs, you get donor tracking, payment processing, and fundraising tools without monthly charges or transaction fees.
With Zeffy, you keep 100% of donations since we charge zero fees. Kindful costs $119/month plus card fees, while Zoho charges $20/user plus add-ons. Donors can leave voluntary contributions to support our platform instead.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
