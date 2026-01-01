Kindful and Veracross help you track donors and manage relationships, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Kindful VS Veracross
Kindful charges $119/month and Veracross adds monthly fees on top of card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes to your mission.
Kindful and Veracross don't process payments, forcing you to juggle multiple platforms. Zeffy handles donations, raffles, and events all in one place.
Kindful and Veracross limit support based on your plan level. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization at no cost.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Kindful charges $119/month plus card fees. You get donor tracking, automated receipts, and relationship building tools without monthly costs eating into your budget.
Zeffy provides nonprofit-focused donor management with zero fees, while Veracross is built for schools with monthly fees plus card costs. Our platform tracks donor history, manages communications, and grows relationships without platform charges.
Yes, Zeffy combines donation processing and donor management in one platform with zero fees. Unlike competitors charging monthly fees plus transaction costs, you keep 100% of donations while building lasting donor relationships.
Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees. Track donor history, send automated receipts, and build relationships without the $119/month that Kindful charges plus card fees eating into your donations.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees, while Veracross is designed for schools with monthly costs plus transaction fees. You get donor tracking, communication tools, and relationship building without platform charges.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
