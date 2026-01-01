Kindful and Tessitura help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Kindful VS Tessitura
🧾
Kindful charges $119/month plus card fees, while Tessitura costs $8,000+/month. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🎯
Kindful and Tessitura lack auction and raffle tools, forcing you to buy separate software. Zeffy includes everything in one platform.
🌱
Kindful and Tessitura require technical expertise and complex setup. Zeffy works right away for teams of any size.
Zeffy gives you complete donor management without the monthly fees. While Kindful charges $119/month plus processing fees on every gift, Zeffy offers donor tracking, gift history, and relationship management at zero cost. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Tessitura costs $8,000+ monthly and targets large arts organizations with complex needs. Zeffy provides donor management, online donations, and event ticketing designed for small nonprofits. You get everything you need without the enterprise price tag or setup fees.
Yes, Zeffy combines donation processing with donor management in one platform. Track supporter history, manage relationships, and process gifts without paying monthly software fees or transaction charges. Everything works together to help you focus on your mission.
Traditional donor management platforms like Kindful charge $119/month plus processing fees, while Tessitura costs $8,000+ monthly. Zeffy gives you donor profiles, gift tracking, and relationship management without monthly software fees or transaction charges.
Zeffy tracks donor history and manages relationships just like expensive CRMs, but without the hefty price tag. You get complete supporter profiles, gift records, and communication tools. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
