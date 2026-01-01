Kindful VS Sumac

Sumac

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database
Donation History & Notes per Donor Donor Tags / Segments Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms

Pricing
$119/month plus card fees per gift
N/A - No pricing information available
Processing fees: 2.9% + $0.30 per credit card transaction (via Stripe or Authorize.Net); ACH at lower rates
Sumac: $0 - Glass Register (Societ covers all processing fees). Sumac: Not explicitly listed; contact for details.
Platform fees: 1% - No additional platform fees; fee on third-party transactions (after Bloomerang acquisition)
Sumac: $0 - Glass Register (no platform fees). Sumac: Not explicitly listed; contact for details.
Monthly fees: $119–$699/month - Pricing varies by plan based on number of records.
Sumac: $109–$179/month - Pricing varies by plan for Sumac; Glass Register and My Board View are 100% free.
Value for money: 4.4
Sumac: 4.2

Features
N/A – Kindful requires significant setup time and training. Many features feel bloated for smaller nonprofits. Sumac: 4.2/5 – Sumac offers solid donor tracking but demands technical knowledge. Setup and maintenance can overwhelm small teams. Donations
Kindful: Tracks donor data and gift history, but charges processing fees on every donation your supporters make
Sumac: Basic donation tracking and receipt generation. Limited online giving options - you'll likely need third-party payment processors for web donations.
Ticketing
Kindful: Basic event management but no dedicated ticketing system for selling event tickets online
Sumac: Basic event registration tracking. Limited ticketing features - you may need additional tools for complex events or ticket sales.
Peer-to-Peer Fundraising
Kindful: Limited peer-to-peer fundraising tools - mainly focuses on donor management rather than campaign creation
Sumac: No peer-to-peer fundraising tools. Supporters can't create their own fundraising pages or campaigns through Sumac.
Auctions
Kindful: Kindful doesn't offer auction management tools - you'll need separate software to run silent or live auctions
Sumac: Sumac doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual data entry to track bidders in your donor records.
Raffles
Kindful: No raffle management capabilities - you'll need additional tools to run raffles and track ticket sales
Sumac: No raffle or lottery management features. You'd handle ticket sales and winner selection through separate systems.
Online store
Kindful: No built-in online store features - you'll need to integrate with third-party ecommerce platforms
Sumac: No built-in online store. You'd need separate e-commerce software and manual processes to connect sales data to donor profiles.
Memberships
Kindful: Kindful offers basic membership tracking through donor profiles but lacks dedicated membership management tools for renewals and tiered benefits
Sumac: Sumac offers membership management with automated renewals, member directories, and tiered membership levels. However, it requires technical setup and ongoing maintenance that can overwhelm small nonprofit teams.
Donor Management/CRM
Kindful: Strong donor database with detailed giving history, segmentation tools, and reporting features designed specifically for nonprofit fundraising
Sumac: Sumac provides comprehensive donor tracking with custom fields, donation history, and reporting. However, the interface feels outdated and requires significant training for staff to use effectively.
Emails & Newsletter
Kindful: Limited email capabilities focused on donor acknowledgments and basic communications - not built for comprehensive newsletter campaigns
Sumac: Sumac includes basic email capabilities but lacks modern email marketing features. Most nonprofits need to integrate with separate email platforms, adding complexity and costs.
Payment Processing
Kindful: Processes donations through integrated payment gateways but charges processing fees on top of platform costs, increasing your fundraising expenses
Sumac: Processes donations through integrated payment gateways but charges processing fees on top of platform costs, increasing your fundraising expenses

Payment methods
Kindful: Donor management only - no payment processing
Sumac: Requires separate payment processor integration
Credit Card Payments
Kindful: Not supported - Kindful focuses on donor management and CRM, not payment processing
Sumac: Not supported - Sumac requires integration with third-party payment processors for credit card processing
Apple Pay & Google Pay
Kindful: Not supported - Kindful focuses on donor management and CRM, not payment processing
Sumac: Not supported - Digital wallet payments require separate payment processor integration
ACH / Bank Transfers
Kindful: Not supported - Kindful focuses on donor management and CRM, not payment processing
Sumac: Not supported - Sumac focuses on donor management and doesn't process ACH payments directly
Tap to Pay App
Kindful: Not supported - Kindful focuses on donor management and CRM, not payment processing
Sumac: Not supported - Sumac doesn't offer mobile payment processing capabilities

Customer Support
Kindful: N/A
Sumac: 4.2/5 Unlimited Support
Kindful: Kindful offers tiered support based on plan level, not unlimited
Sumac: Sumac offers tiered support based on subscription level
Phone Support / Office Hours Kindful: Kindful provides phone support during standard business hours
Sumac: Sumac provides phone support during standard business hours
Webinars Kindful: Kindful offers regular training webinars and educational sessions for users
Sumac: Sumac offers training webinars and educational sessions for users
Help Center Kindful: Kindful maintains a comprehensive help center with articles and guides
Sumac: Sumac maintains a comprehensive help center with guides and FAQs
Email Kindful: Kindful provides live chat support during business hours
Sumac: Sumac provides live chat support during business hours
Nonprofit-Focused Support Team Kindful: Support access depends on plan level with phone and chat during business hours only
Sumac: Support access varies by subscription tier with phone and chat during business hours only