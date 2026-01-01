Kindful and StratusLive offer donor management tools, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, automated acknowledgments, and donation forms with zero fees — so you can focus on building relationships instead of managing subscription costs.
Kindful VS Stratus Live
Kindful and StratusLive charge $99-119 monthly plus card fees on every gift. Zeffy offers donor management with zero fees, so more money goes to your mission.
Kindful and StratusLive only track donors but can't run events or sell tickets. Zeffy handles auctions, raffles, and ticketing alongside donor stewardship.
Kindful and StratusLive cost $1,200+ annually before processing fees. Zeffy gives you donor management plus full fundraising capabilities at zero cost.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Kindful costs $119/month plus card fees and StratusLive charges $99/month plus processing fees. You keep 100% of donations and get powerful CRM tools without monthly subscriptions eating into your budget.
Unlike Kindful and StratusLive which don't process payments directly, Zeffy handles everything in one place with zero fees. Accept credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay while tracking donor relationships seamlessly without juggling multiple platforms.
Absolutely. While Kindful and StratusLive charge monthly fees plus processing costs, Zeffy provides donor tracking, automated receipts, and relationship management at zero cost. Small nonprofits save thousands annually while getting the same essential features.
Zeffy provides complete donor management with zero platform fees, while Kindful costs $119/month and StratusLive charges $99/month plus processing fees. Track donors, send receipts, and build relationships without monthly costs eating your budget.
Kindful and StratusLive charge monthly subscriptions that add up to over $1,000 annually. Zeffy offers the same donor tracking, automated receipts, and CRM features at zero cost, letting you invest every dollar in your mission instead.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
