Kindful and Salesforce help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up fast. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Kindful VS Salesforce
💯
Kindful charges $119/month plus card fees, while Salesforce costs $60/user/month plus setup costs. Zeffy charges zero fees, so every donation goes to your mission.
💳
Kindful and Salesforce require separate payment processors and custom integrations. Zeffy handles all payments in one platform with no setup required.
🙌
Kindful limits support by plan tier, while Salesforce charges per user for help. Zeffy provides unlimited support to every organization at no cost.
Traditional donor management systems like Kindful and Salesforce separate donor tracking from fundraising, requiring expensive integrations and monthly fees. Zeffy combines both in one platform with zero fees, so you can manage relationships and raise funds without budget constraints.
Kindful costs $119/month plus processing fees, while Salesforce runs $60/user/month plus integration costs. Zeffy eliminates these expenses entirely through optional donor contributions, letting you invest saved funds directly into your mission instead of software bills.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools. While Kindful charges $119/month plus processing fees, Zeffy offers free donor tracking, email campaigns, and payment processing with optional donor contributions covering costs.
Salesforce costs $60/user/month plus requires expensive third-party integrations for payments and fundraising. Zeffy provides everything in one platform at zero cost, making it perfect for small nonprofits with limited budgets.
Yes, Zeffy manages donor relationships while processing donations, selling tickets, and running campaigns without fees. Unlike Kindful or Salesforce, you get complete fundraising functionality without monthly costs or integration headaches.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
