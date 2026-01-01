Kindful and ProDon help you track donors and manage relationships, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, online donations, event ticketing, and email tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Kindful VS Pro Don
💯
Kindful charges $119/month plus card fees, and ProDon adds monthly costs on top of transaction fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🎟️
Kindful and ProDon focus on donor management but lack auction, raffle, and ticketing tools. Zeffy includes everything you need for events and campaigns in one platform.
🚀
Kindful and ProDon require complex technical setup and training. Zeffy works right out of the box, so you can launch your first campaign in minutes.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Kindful charges $119/month plus card fees. You get donor tracking, automated receipts, and detailed reports without monthly costs eating into your budget.
ProDon's monthly fees plus card fees quickly add up, especially for smaller organizations. Zeffy provides the same donor management capabilities with zero platform fees, so 100% of donations reach your cause.
Unlike Kindful and ProDon that focus only on donor tracking, Zeffy combines donor management with event ticketing, online stores, raffles, and peer-to-peer campaigns. All in one platform, all fee-free.
Zeffy combines donor management with fundraising tools in one fee-free platform. While Kindful and ProDon charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy offers donor tracking, automated receipts, and campaign management with zero platform fees.
Traditional donor management platforms like Kindful ($119/month) and ProDon stack monthly and card fees that drain your budget. Zeffy provides the same donor tracking and management capabilities with zero platform fees, keeping 100% of donations for your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice