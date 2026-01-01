Kindful and LiveImpact help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Kindful VS Live Impact
💸
Kindful charges $119/month and LiveImpact costs $150/month before any donations come in. Zeffy charges zero fees, so you keep every dollar for your mission.
🎟️
Kindful and LiveImpact track donors but can't process donations, run raffles, or sell tickets. Zeffy handles all your fundraising in one place.
🤝
Kindful and LiveImpact limit support by plan tier and business hours. Zeffy offers unlimited support whenever you need help with your campaigns.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Kindful costs $119/month plus card fees and LiveImpact costs $150/month plus fees. You get donor tracking, automated receipts, and detailed giving reports without monthly charges eating into your budget.
Yes, Zeffy combines donation processing with donor management in one platform. Unlike Kindful and LiveImpact that focus only on data management, Zeffy processes payments and tracks donor relationships without any platform fees or monthly costs.
Zeffy provides donor profiles, giving history, and automated thank-you emails just like Kindful, but without the $119 monthly fee. Your donors can also leave voluntary contributions to support Zeffy, keeping the platform free for your nonprofit.
Zeffy costs $0 per month with no platform fees, while Kindful charges $119/month plus card fees and LiveImpact costs $150/month plus fees. You save thousands annually while getting the same donor tracking, automated receipts, and relationship management features.
No, Zeffy combines donation processing and donor management in one platform. Unlike Kindful and LiveImpact that require separate payment processors, Zeffy handles everything from collecting gifts to tracking donor relationships without monthly fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
