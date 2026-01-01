Kindful and eTapestry help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Kindful VS E Tapestry
Kindful and eTapestry charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every donation goes directly to your mission.
Kindful and eTapestry only manage donor relationships. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and online stores in one platform.
Kindful and eTapestry limit support by plan level. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Kindful charges $119/month plus processing fees on every gift. You keep 100% of donations and get powerful CRM tools, automated receipts, and detailed donor insights without monthly costs eating into your budget.
eTapestry costs $99+/month plus 2.9% transaction fees and $600 annual setup fees. Zeffy gives you the same donor tracking, automated communications, and reporting features with zero platform fees. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike Kindful and eTapestry that focus only on donor data, Zeffy includes event ticketing, online stores, peer-to-peer campaigns, raffles, and auctions. You get complete fundraising tools in one platform without paying multiple software subscriptions or transaction fees.
Most donor management platforms charge monthly fees plus transaction costs that eat into your donations. Zeffy gives you complete donor tracking, automated receipts, and detailed giving reports with zero platform fees. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Kindful costs $119/month plus processing fees on every gift, while eTapestry charges $99+/month plus transaction fees. Zeffy provides the same donor database features, communication tools, and reporting capabilities without any monthly costs or hidden fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
