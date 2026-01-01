Kickstarter and YouCaring help you crowdfund, but they take fees from every donation that could go to your cause. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer fundraising, and event ticketing — all with zero fees so you keep 100% of every dollar raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Kickstarter VS YouCaring
Kickstarter takes 5% plus card fees, and YouCaring charges 2.9% + 30¢ per gift. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
Kickstarter and YouCaring offer basic project backing, not donor management, event ticketing, or auction tools. Zeffy provides everything nonprofits need in one place.
Kickstarter offers limited email support only, and YouCaring provides basic help articles. Zeffy gives you unlimited support, webinars, and dedicated nonprofit guidance.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not creative projects. You get 100% of donations with zero platform fees, plus donor management tools, recurring giving, and event ticketing all in one place.
Kickstarter takes 5% plus payment processing fees from every successful campaign. Zeffy charges zero platform fees, so your nonprofit keeps 100% of donations while donors have the option to leave a voluntary contribution.
Yes. Unlike Kickstarter's project-focused approach, Zeffy supports year-round fundraising with recurring donations, donor management, event ticketing, and peer-to-peer campaigns designed for nonprofit needs.
Crowdfunding platforms like Kickstarter focus on short-term projects with deadlines. Zeffy supports year-round fundraising with recurring donations, donor management, and event tools designed for nonprofits' ongoing needs.
Platforms like Kickstarter take 5% plus fees, while YouCaring charges 2.9% plus 30¢ per gift. Zeffy charges zero platform fees, so your nonprofit keeps 100% of donations with no hidden costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
