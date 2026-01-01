Kickstarter et WhyDonate vous aident à mener des campagnes de financement participatif, mais ils facturent des frais qui réduisent le montant qui revient à votre cause. Zeffy vous offre des outils de financement participatif ainsi que des formulaires de don, la billetterie pour vos événements et la gestion des donateurs, le tout sans aucun frais, afin que chaque dollar soit consacré à votre mission.
Kickstarter VS Whydonate
Kickstarter et WhyDonate prélèvent 5 % de frais de plateforme, plus les frais de traitement des cartes. Zeffy ne prélève aucun frais, donc chaque dollar donné est directement reversé à votre mission.
Kickstarter prend fin lorsque les campagnes sont terminées, et WhyDonate offre un suivi limité des donateurs. Zeffy comprend des outils de gestion des donateurs permettant d'entretenir les relations tout au long de l'année.
Kickstarter et WhyDonate se concentrent uniquement sur le financement participatif. Zeffy regroupe les enchères, les tirages au sort, la billetterie, les adhésions et les boutiques en ligne sur une seule et même plateforme.
Zeffy est spécialement conçu pour les organisations à but non lucratif et propose des outils de collecte de fonds 100 % gratuits, tandis que Kickstarter prélève 5 % de vos fonds, plus les frais de traitement. Vous bénéficiez d'une gestion continue des dons, de relations avec les donateurs et de multiples méthodes de collecte de fonds, au lieu de simples campagnes basées sur des projets.
Les plateformes de financement participatif telles que Kickstarter et WhyDonate se concentrent sur le financement ponctuel de projets avec des données limitées sur les donateurs. Zeffy fournit des outils complets de gestion des donateurs, de dons récurrents et de messagerie électronique afin de nouer des relations durables avec vos soutiens et de développer votre mission.
La plupart des plateformes de financement participatif ne gèrent que des campagnes de dons classiques. Zeffy propose des événements, des enchères, des tombolas, des adhésions, des boutiques en ligne et des collectes de fonds entre particuliers, le tout sur une seule et même plateforme. De plus, les donateurs peuvent laisser des contributions volontaires au lieu de frais obligatoires.
Kickstarter prélève 5 % de chaque dollar collecté, plus les frais de traitement des cartes, tandis que WhyDonate facture des frais de carte pour chaque don. Zeffy est 100 % gratuit et ne prélève aucun frais de plateforme. Les donateurs peuvent laisser des contributions volontaires pour soutenir notre mission.
Les plateformes de financement participatif se concentrent sur des campagnes de projets à court terme avec des outils limités. Zeffy propose des collectes de fonds tout au long de l'année avec des événements, des adhésions, la gestion des donateurs et le marketing par e-mail pour développer votre organisation à but non lucratif de manière durable.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
