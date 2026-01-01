Kickstarter and Spacehive help you crowdfund projects, but they take fees from every donation that comes in. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your community project.
Kickstarter VS Spacehive
Kickstarter takes 5% and Spacehive takes 7.5% of every dollar raised. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising campaign goes directly to your mission.
Kickstarter and Spacehive lack raffles, auctions, event ticketing, and donor management. Zeffy gives you all the fundraising tools nonprofits need in one place.
Kickstarter and Spacehive focus on project backers, not ongoing supporters. Zeffy helps you track donor relationships and send personalized follow-ups that build community.
Zeffy is built specifically for nonprofits with 100% free fundraising tools, while crowdfunding platforms charge 5-7.5% fees and focus on creative projects. You keep every dollar donated and get ongoing donor management, not just one-time campaign support.
Yes. Unlike crowdfunding platforms designed for temporary campaigns, Zeffy supports year-round fundraising with donor management, recurring donations, event ticketing, and peer-to-peer tools. You build lasting relationships, not just fund single projects.
Zeffy is completely free with optional donor contributions, while crowdfunding platforms take 5-7.5% plus payment processing fees from every donation. A $10,000 campaign keeps all funds with Zeffy versus losing $500-750 to platform fees elsewhere.
Zeffy provides unlimited live chat, phone support, and dedicated training for nonprofits at no cost. Crowdfunding platforms offer limited email support with delays and no phone access, leaving you without help when campaigns need immediate attention.
Zeffy is built for nonprofits with 100% free tools including donor management, recurring donations, and event ticketing. Kickstarter charges 5% fees, focuses on creative projects, and lacks ongoing donor relationship features nonprofits need.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
