Kickstarter and Schoolfundr help you crowdfund projects, but they charge fees that reduce what you raise. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Kickstarter VS Schoolfundr
Kickstarter charges 5% platform fees plus card processing costs, while Schoolfundr takes card fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes directly to your mission.
Kickstarter lacks auction, raffle, and donor management tools, while Schoolfundr missing ticketing, memberships, and online store features. Zeffy provides all fundraising tools in one place.
Kickstarter offers limited support with response delays, while Schoolfundr provides basic business hours assistance. Zeffy delivers unlimited support with real humans who understand nonprofits.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not creative projects. You keep 100% of donations with zero platform fees, while Kickstarter takes 5% plus processing fees. Plus, you get ongoing donor management tools, not just one-time campaign support.
Yes. Unlike platforms like Schoolfundr that only do campaigns, Zeffy offers auctions, raffles, event ticketing, memberships, and online stores. You can run multiple fundraising activities from one platform without paying extra fees.
Zeffy provides unlimited live chat, phone support, and dedicated training. Crowdfunding platforms like Kickstarter offer limited help centers and delayed responses. You get real human support when you need it most.
Zeffy charges zero platform fees. You keep 100% of donations, with donors having the option to leave a voluntary contribution. Kickstarter takes 5% plus card fees, while Schoolfundr charges card fees on every gift.
Yes. Crowdfunding platforms only handle campaigns. Zeffy offers auctions, raffles, memberships, event ticketing, online stores, and donor management all in one place. No need for multiple tools or extra fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
