Keela and Zoho CRM help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Keela VS Zoho CRM
Keela charges monthly fees plus transaction costs, and Zoho CRM costs $20 per user monthly. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes to your mission.
Keela and Zoho CRM require third-party tools for donations, raffles, and events. Zeffy handles all fundraising activities in one platform without extra setup.
Keela limits support by plan tier, and Zoho CRM restricts help based on user count. Zeffy provides unlimited support to every organization at no cost.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools. While Keela charges monthly fees plus transaction costs, Zeffy lets you keep 100% of donations with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Zoho CRM requires multiple add-ons and manual workarounds for nonprofit needs. Zeffy includes donation forms, event ticketing, and donor tracking in one platform - all at zero cost to your organization.
Yes. Unlike traditional donor management tools, Zeffy processes donations, sells event tickets, manages memberships, and runs peer-to-peer campaigns. You get complete fundraising capabilities, not just contact tracking.
Keela charges monthly fees plus transaction costs for basic donor tracking. Zeffy gives you complete fundraising tools - donation forms, event tickets, and donor management - with zero fees. Keep 100% of what you raise.
Zoho CRM costs $20 per user monthly plus add-ons for basic contact management. Zeffy includes donation processing, event ticketing, and peer-to-peer campaigns in one platform at zero cost to your organization.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
