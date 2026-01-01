Keela and Virtuous offer donor management tools, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, automated thank-you emails, and donation forms — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Keela VS Virtuous
Keela and Virtuous charge monthly subscription fees plus 2.9% transaction costs that reduce your impact. Zeffy charges zero fees, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Keela and Virtuous focus on donor management but lack auction, raffle, and ticketing tools. Zeffy provides everything you need for events, campaigns, and ongoing donor stewardship in one place.
Keela and Virtuous limit support based on your subscription tier. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization, helping you succeed regardless of your budget.
Zeffy gives you complete fundraising tools at zero cost. While Keela and Virtuous charge monthly fees plus transaction costs that reduce your donations, Zeffy offers donation forms, event ticketing, raffles, and peer-to-peer campaigns with no platform fees.
Donor management platforms charge monthly subscriptions plus 2.9% transaction fees on every gift. Zeffy costs nothing - donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, keeping 100% of your fundraising revenue.
Yes, and better. While Keela and Virtuous require separate software for auctions, raffles, and ticketing, Zeffy includes everything in one platform. Run galas, sell raffle tickets, and manage peer-to-peer campaigns without extra costs or integrations.
Zeffy tracks donors and manages relationships just like Keela and Virtuous, but without monthly subscriptions or transaction fees. You get contact management, giving history, and automated thank-you emails at zero cost.
Keela and Virtuous charge monthly fees plus 2.9% on every donation, reducing your impact. Zeffy gives you donor tracking, automated communications, and fundraising tools for free - donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
