Keela offers nonprofit-focused donor management while Veracross serves private schools with development office tools. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and peer-to-peer fundraising — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Keela VS Veracross
Keela and Veracross take monthly subscription fees plus processing costs from every donation. Zeffy charges zero fees, so more money goes directly to your mission.
Keela lacks auction and raffle features, while Veracross requires separate software for events and peer-to-peer campaigns. Zeffy includes everything in one platform.
Keela and Veracross offer tiered support that costs more for better help. Zeffy provides unlimited support and training webinars for every organization.
Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees, while Keela charges $119+ monthly plus transaction fees, and Veracross adds processing costs to every gift. You get donor profiles, giving history, and engagement tracking without the budget drain that monthly subscriptions create.
Both Keela and Veracross charge monthly subscription fees that can cost thousands annually, plus transaction fees on donations. Zeffy provides the same donor tracking and management capabilities completely free. Donors have the option to leave a voluntary contribution, but 100% of their intended gift reaches your mission.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Keela charges monthly subscription costs plus transaction fees on every donation. You keep 100% of what donors give, plus get built-in fundraising tools like events, auctions, and peer-to-peer campaigns that Keela requires costly add-ons for.
Keela charges monthly subscription fees starting at $119 plus 2.9% + 30¢ on every transaction. Zeffy is completely free with no monthly costs or transaction fees. Donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but 100% of their intended donation goes to your cause.
Yes, Zeffy provides comprehensive donor profiles, giving history, and engagement tracking just like Keela. Plus you get integrated fundraising tools for events, auctions, and campaigns that work seamlessly with your donor data. All without the monthly fees that can cost small nonprofits thousands annually.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
