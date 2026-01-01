Keela and Salesforce both offer donor management tools, but their monthly fees can quickly add up for small nonprofits. Zeffy gives you donor tracking, email marketing, and donation forms with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Keela VS Salesforce
💯
Keela charges monthly fees plus card fees, while Salesforce costs $60 per user monthly. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
🧩
Keela and Salesforce require separate auction, raffle, and ticketing software. Zeffy includes everything you need for complete fundraising campaigns.
⚡
Keela and Salesforce need technical setup and IT support to get started. Zeffy works right away with simple donor management built for small teams.
Zeffy gives you complete donor management without monthly fees or transaction costs. While Keela charges monthly subscriptions plus card fees on every donation, Zeffy lets you keep 100% of what you raise. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Salesforce costs $60 per user monthly plus card fees, making it expensive for small teams. Zeffy offers donor tracking, automated receipts, and detailed reports at zero cost. You get professional donor management tools without the enterprise price tag.
Yes, Zeffy combines donation processing with donor management in one platform. Track giving history, send automated thank-you emails, and generate donor reports. Unlike Keela or Salesforce, you won't pay monthly fees or lose money on transaction costs.
Zeffy believes nonprofits should keep every dollar they raise. While Keela charges monthly subscriptions and Salesforce costs $60 per user monthly, Zeffy offers complete donor management at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy gives you professional donor tracking, automated receipts, and detailed reports without enterprise complexity or costs. Unlike Salesforce's technical setup requirements, Zeffy works right out of the box for small nonprofit teams.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
