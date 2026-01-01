Keela and ProDon help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Keela VS Pro Don
Keela and ProDon charge monthly subscription fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Keela and ProDon require separate software for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need to run complete fundraising campaigns.
Keela and ProDon limit support based on your plan level. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization at no cost.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees. While Keela and ProDon charge monthly subscriptions plus processing fees on every donation, Zeffy keeps 100% of your donations. You get donor tracking, automated receipts, and relationship management without the monthly costs eating into your budget.
Keela and ProDon charge monthly fees plus 2.9% processing fees on every gift. That means a $1,000 donation costs you $29 plus monthly subscription fees. With Zeffy, that same $1,000 stays with your cause. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes. While Keela and ProDon focus only on donor management, Zeffy includes donation forms, event ticketing, online stores, raffles, and peer-to-peer fundraising. You get everything in one platform without paying monthly fees for multiple tools or integrations.
Zeffy gives you complete donor management without monthly fees. Track giving history, send automated receipts, and segment supporters just like Keela or ProDon. The difference? You keep 100% of donations instead of paying monthly subscriptions plus processing fees.
Unlike Keela and ProDon that only handle donor data, Zeffy grows with your needs. Add donation forms, event tickets, online stores, and peer-to-peer campaigns without switching platforms or paying extra monthly fees for each new tool.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
