Keela and Neon One both offer donor management tools, but they charge monthly fees plus processing costs that add up quickly. Zeffy gives you donor tracking, email marketing, donation forms, and event management — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Keela VS Neon One
Keela and Neon One take 2.9% + 30¢ from every donation plus monthly subscription fees. Zeffy charges zero fees, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Keela lacks auction and raffle tools, while Neon One missing e-commerce features. Zeffy includes everything from donation forms to online stores in one platform.
Keela and Neon One offer tiered support that limits access based on what you pay. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. While Keela charges monthly fees plus 2.9% + 30¢ per donation, Zeffy keeps every dollar for your cause. You get complete donor tracking, automated receipts, and detailed reporting without paying for basic CRM features.
Neon One charges monthly fees plus 2.9% + 30¢ per transaction, which adds up quickly for small nonprofits. Zeffy is completely free with optional donor contributions covering our costs. Your supporters can choose to leave a voluntary donation, but you never pay platform fees or monthly charges.
Yes, Zeffy provides comprehensive donor management including contact tracking, donation history, automated thank-you emails, and detailed reporting. Unlike Keela and Neon One, you get these essential CRM features without monthly subscriptions or transaction fees eating into your fundraising revenue.
Zeffy is the only donor management platform that's completely free. While Keela and Neon One charge monthly fees plus 2.9% + 30¢ per donation, Zeffy gives you full CRM capabilities with zero platform costs. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform, but you never pay fees.
No monthly fees, ever. Keela and Neon One require monthly subscriptions plus transaction fees that eat into your donations. Zeffy provides complete donor tracking, automated receipts, and detailed reporting at no cost. Every dollar donated goes directly to your cause.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
