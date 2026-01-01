Keela and Little Green Light help you track donors and send emails, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Keela VS Little Green Light
Keela and Little Green Light charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Keela and Little Green Light focus on donor management but lack auction, raffle, and ticketing features. Zeffy includes everything you need for fundraising campaigns.
Keela and Little Green Light require third-party integrations for payment processing. Zeffy accepts credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay out of the box.
Zeffy gives you everything you need without the monthly fees. While Keela and Little Green Light charge monthly subscriptions plus transaction fees on every donation, Zeffy is completely free with optional donor contributions covering our costs.
Yes, Zeffy combines donation processing, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management in one free platform. Unlike Keela or Little Green Light, you won't need separate tools for different fundraising activities.
Zeffy is 100% free while Keela and Little Green Light charge monthly fees starting at $45 plus transaction costs. This means more of your donations stay with your cause instead of going to software expenses.
Zeffy tracks donor relationships while processing donations, events, and campaigns in one place. Keela and Little Green Light focus only on data management, requiring separate tools for actual fundraising activities.
Keela and Little Green Light charge monthly fees starting at $45 plus transaction costs on every gift. Zeffy gives you donor tracking, fundraising tools, and payment processing completely free.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
