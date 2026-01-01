Keela and Kindful help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Keela VS Kindful
💯
Keela and Kindful charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
Keela and Kindful focus only on donor management, requiring separate tools for events and sales. Zeffy includes donations, raffles, events, and stores.
🚀
Keela and Kindful require training sessions and complex setup processes. Zeffy works immediately with simple forms anyone can create.
Zeffy gives you complete donor management with zero fees, while Keela charges monthly subscription costs plus processing fees on every donation. You get donor profiles, giving history tracking, and automated communications without eating into your fundraising budget.
Zeffy offers comprehensive donor management at zero cost, while Kindful starts at $119/month plus processing fees. You get the same donor profiles, communication tools, and giving history tracking without the monthly burden on your budget.
Yes! Unlike Keela and Kindful that focus only on donor management, Zeffy handles donations, events, raffles, memberships, and peer-to-peer campaigns all in one platform. You get everything you need without paying multiple subscription fees.
Zeffy operates on voluntary contributions from donors instead of charging nonprofits monthly fees. While Keela and Kindful take subscription costs plus processing fees from your budget, Zeffy keeps 100% of your donations in your hands.
Zeffy combines donor management with fundraising tools like events, raffles, and memberships in one platform. Unlike Keela and Kindful that only handle donor tracking, you avoid juggling multiple subscriptions and get everything you need in one place.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
