JustGiving takes $5,000 from every $100,000 raised. Tithely takes $3,200. Both charge fees — Zeffy takes $0 and gives you the same fundraising tools free.
JustGiving VS Tithely
JustGiving and Tithely take a cut of every ticket. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle raises money for your mission instead of paying platform costs.
JustGiving runs on UK time and UK rules. Tithely was built for churches. Zeffy's team answers fast, knows US compliance, and helps nonprofits launch campaigns that work here.
JustGiving doesn't offer raffles or auctions. Tithely doesn't either. Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer in one free platform.
Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits. There are no platform fees, monthly charges, or hidden costs. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep Zeffy running, so your organization keeps every dollar raised.
Absolutely. Zeffy handles donations, event ticketing, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and online stores all in one place. You won't need to juggle multiple platforms or pay for separate tools to run different campaigns.
Yes. Zeffy's support team is based in North America and knows US tax rules, compliance requirements, and fundraising best practices. You'll get fast answers during your working hours, not responses timed to other countries' business schedules.
Yes. Zeffy gives you donations, ticketing, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns with zero platform fees or monthly charges. JustGiving takes 5% and Tithely charges up to $119/month for full features.
Yes. Zeffy accepts ACH bank transfers and has tap-to-pay for events with zero fees. JustGiving doesn't offer ACH, and Tithely requires separate app setup for in-person giving.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
