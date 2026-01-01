JustGiving charges 5% on every donation. RallyUp charges 2.9-6.9% depending on campaign type. Both take thousands from your fundraising — $5,000 vs $2,900-$6,900 on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
JustGiving VS RallyUp
🎟️
RallyUp charges up to 6.9% per transaction and JustGiving takes 5% off the top. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle raises money for your mission, not platform costs.
🔒
RallyUp requires a paid plan upgrade to run raffles, and JustGiving sends you to third-party tools. Zeffy includes compliant raffle tools with ticket sales tracking and winner selection at no cost.
💯
RallyUp's fees change by campaign type and JustGiving takes 5% before you see a dollar. Zeffy keeps 100% of every raffle ticket sale in your hands, so you can focus on your mission instead of calculating costs.
Yes. Zeffy charges zero platform fees on donations, events, memberships, raffles, and auctions. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy, but 100% of what they give to your organization goes directly to you.
Absolutely. Zeffy includes donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and online stores at no cost. You get everything in one platform without paying for add-ons or premium tiers.
Our team responds in under 6 hours on average. We're fundraising experts who understand nonprofit work, so you get answers that actually help you reach your goals faster.
Yes. Zeffy includes auctions, online stores, and merchandise sales at zero cost. JustGiving doesn't offer these features, and RallyUp charges up to 6.9% plus requires paid plan upgrades for most tools.
Absolutely. Zeffy's team responds in under 6 hours year-round with live chat, email, and phone support. Both JustGiving and RallyUp slow down during peak seasons when you need help most.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
