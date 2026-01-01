JustGiving takes 5% from every donation. OneCause takes 5% plus $500 upfront. Both charge fees that add up — $5,000 gone on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
JustGiving VS OneCause
💯
JustGiving and OneCause take 5% off the top before you see a dollar. Zeffy is 100% free for nonprofits, so your donors' full gifts go straight to your mission.
🧩
JustGiving handles peer-to-peer well but sends you elsewhere for ticketing and raffles. OneCause is built for big galas, not year-round giving. Zeffy gives you donations, events, memberships, auctions, and your donor database in one place with zero fees.
🚀
OneCause charges $2,995 annually plus setup fees and requires training to unlock features. JustGiving runs on UK time with limited US nonprofit support. Zeffy is free to start, easy to learn, and built for small teams who need to fundraise now.
Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits. We cover all platform fees and credit card processing costs so you keep every dollar raised. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Absolutely. Zeffy handles donations, events, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and online stores in one place. You get everything without paying for separate tools or plan upgrades.
Yes. Zeffy's support team is based in North America and knows US tax rules, compliance requirements, and fundraising best practices. You get fast answers during your working hours.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, and online stores at zero cost. JustGiving and OneCause either don't offer these tools or charge thousands in annual fees to access them.
You get free support from real people who know US nonprofits. Unlike competitors that limit help to paying customers, Zeffy offers live chat, phone, and email support to everyone.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
