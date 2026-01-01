Jumblebee and Silent Auction Pro help you run auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Jumblebee VS Silent Auction Pro
💯
Jumblebee takes 5% plus VAT plus card fees, and Silent Auction Pro charges annual fees plus 2% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so your gala auction actually raises money for your mission.
🧰
Jumblebee and Silent Auction Pro only handle auction events. Zeffy gives you auctions plus donations, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns all in one place.
💬
Jumblebee offers limited support hours and Silent Auction Pro only provides business-hours help. Zeffy gives you unlimited email support plus live chat whenever you need it.
Zeffy offers all the auction tools you need plus complete fundraising capabilities at zero cost. While auction platforms charge 5% fees plus card processing, Zeffy keeps 100% of your funds with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Yes. Unlike specialized auction platforms, Zeffy provides auctions, donations, ticketing, raffles, peer-to-peer campaigns, and memberships in one platform. You won't need multiple tools or pay separate fees for different fundraising activities.
Auction platforms typically charge 5-7% in fees plus processing costs. On a $10,000 auction, that's $500-700 in fees. With Zeffy, you keep every dollar raised since donors voluntarily cover our costs through optional contributions.
Zeffy gives you professional auction tools without the hefty fees. While Jumblebee charges 5% plus VAT and Silent Auction Pro requires annual fees plus 2%, Zeffy keeps your auction proceeds intact with optional donor contributions covering costs.
You won't need to switch platforms or juggle multiple tools. Zeffy grows with your nonprofit, offering auctions plus donations, ticketing, memberships, and peer-to-peer campaigns. Auction-only platforms leave you searching for additional solutions.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
