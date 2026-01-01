Jumblebee and SchoolAuction.net help you run auctions, but they charge fees that reduce what you raise for your cause. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Jumblebee VS School Auction.net
💸
Jumblebee takes 5% + VAT and SchoolAuction.net charges 3% on every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your silent auction or gala actually raises money for your mission.
🧰
Jumblebee and SchoolAuction.net only handle auctions, forcing you to juggle multiple platforms. Zeffy gives you auctions, raffles, donations, and ticketing in one system.
🤝
Jumblebee and SchoolAuction.net limit support to business hours with 24-48 hour response times. Zeffy offers unlimited support with real people who understand nonprofits.
Zeffy gives you everything auction platforms offer plus so much more, all at zero fees. While Jumblebee charges 5% + VAT + card fees and SchoolAuction.net takes 3% + card fees on every bid, Zeffy keeps 100% of your funds. You get auctions, donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management in one platform.
Yes! Unlike auction-only platforms, Zeffy supports your entire fundraising strategy. Run auctions alongside donation campaigns, sell event tickets, manage memberships, and launch peer-to-peer fundraisers. Jumblebee and SchoolAuction.net limit you to auctions only, forcing you to juggle multiple tools and fees.
Zeffy offers unlimited support via email, live chat, and phone calls during business hours, plus a comprehensive help center and regular training webinars. While Jumblebee and SchoolAuction.net limit support to business hours with 24-48 hour response times, we're here when you need us most.
With Zeffy, you keep 100% of every dollar raised. Auction platforms like Jumblebee take 5% + VAT + card fees, while SchoolAuction.net charges 3% + card fees on every winning bid. On a $10,000 auction, that's $500-800+ in fees versus $0 with Zeffy.
Zeffy grows with your organization. Start with auctions, then add donation campaigns, event ticketing, membership management, and peer-to-peer fundraising as your needs expand. Auction platforms lock you into one fundraising method, forcing costly platform switches later.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
