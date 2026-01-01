ReadySetAuction

Auctions Platforms Features

Easy Upload of Auction Items: ✓ (both platforms) Mobile & Online Bidding (Silent + Live): ✓ (both platforms) Automatic Payment/Checkout for Winners: ✓ (both platforms) Real‑Time Outbid Notifications & Bid Tracking: ✓ (both platforms) Reporting & Exportable Winner/Payment Data: ✓ (both platforms) In‑Person Event Support (QR codes, on‑site bidding, checkout): ✓ (both platforms)

Pricing

Jumblebee: 5% + VAT + card fees on winning bids
ReadySetAuction: N/A - No pricing information available

Processing fees:
- Jumblebee: 2.4% + 20p per transaction for UK cards; 3% + 20p for AMEX or cards outside EEA; PayPal: Has associated transaction costs
- ReadySetAuction: 2.9% + $0.30 per credit card transaction via Stripe; Alternative SafeSave rates: 2.89% or 3.39% + $0.30 per transaction, plus $0.30 one-time vault storage fee per card saved

Platform fees:
- Jumblebee: 5% - beeClassic: 5% + VAT of total winning bids; beeFree: Free (must include 10+ buzz items); Ticket shop: 2.5% + VAT of total ticket sales
- ReadySetAuction: 5% - 5% platform fee on all transactions (Note: ReadySetAuction's own website states "No hidden fees, no back-end charges" and "you keep 100% of your auction proceeds" - there are conflicting reports)

Monthly fees:
- Jumblebee: $0 - No monthly fees
- ReadySetAuction: $0 - no monthly fees; annual subscription plans at $1,099/year for Essentials, $1,499/year for Select, and $1,999/year for Complete

Value for money:
- Jumblebee: N/A
- ReadySetAuction: 4.0

Features

Jumblebee: N/A - Auction-focused tool with limited features. Requires setup time and separate tools for donations, email, and donor management.

ReadySetAuction: 4.7/5 - Built for auctions only. Fast setup but limited to bidding events. Needs other tools for donations and donor tracking.

Donations:
- Jumblebee: Limited donation capabilities - primarily focused on auction-related giving rather than standalone donation forms
- ReadySetAuction: ReadySetAuction includes basic donation collection features, but it's primarily designed for auction events rather than ongoing donation campaigns.

Ticketing:
- Jumblebee: Event ticketing available for auction events and fundraising galas with registration management
- ReadySetAuction: ReadySetAuction includes basic event ticketing for auction events, but doesn't offer comprehensive ticketing for other types of events.

Peer-to-Peer Fundraising:
- Jumblebee: No dedicated peer-to-peer fundraising tools - supporters cannot create their own fundraising pages
- ReadySetAuction: ReadySetAuction doesn't support peer-to-peer fundraising campaigns - it's designed for centralized auction events only.

Auctions:
- Jumblebee: Jumblebee offers online auction tools with bidding features, item management, and payment processing for fundraising events
- ReadySetAuction: ReadySetAuction offers comprehensive auction management with bidding, item tracking, and payment processing built specifically for fundraising auctions.

Raffles:
- Jumblebee: Basic raffle management within auction events but lacks standalone raffle campaign features
- ReadySetAuction: ReadySetAuction doesn't offer raffle functionality - it's built specifically for auction-style bidding rather than raffle ticket sales.

Online store:
- Jumblebee: Basic online store functionality for selling auction items and event merchandise with simple checkout
- ReadySetAuction: ReadySetAuction doesn't provide general online store functionality - it's built specifically for auction item sales and bidding.

Memberships:
- Jumblebee: Jumblebee doesn't offer membership management features. You'd need separate software to handle member sign-ups and renewals.
- ReadySetAuction: ReadySetAuction doesn't offer membership management features. You'd need separate software to track member renewals and benefits.

Donor Management/CRM:
- Jumblebee: Tracks bidder information during auctions but lacks ongoing donor relationship management and engagement tools.
- ReadySetAuction: Basic bidder tracking during auctions only. No donor profiles, giving history, or relationship management beyond events.

Emails & Newsletter:
- Jumblebee: Basic email notifications for auction updates. No newsletter creation tools or donor communication features beyond auctions.
- ReadySetAuction: No built-in email marketing tools. You'd need to export bidder data and use separate software for follow-up campaigns.

Payment Processing:
- Jumblebee: Processes payments for auction items with standard transaction fees. Limited to auction-specific payment flows only.
- ReadySetAuction: Processes payments for auction items with standard transaction fees. Limited to auction-specific payment flows only.

Payment methods

Jumblebee: Credit cards only, no digital wallets or bank transfers
ReadySetAuction: Credit cards only, missing modern payment options

Credit Card Payments:
- Jumblebee: Supported - Accepts major credit and debit cards for donations and ticket sales
- ReadySetAuction: Supported - Accepts major credit cards through integrated payment processing for auction bidding

Apple Pay & Google Pay:
- Jumblebee: Not specified - Digital wallet support not clearly mentioned on their platform
- ReadySetAuction: Not supported - Limited to traditional credit card processing without mobile wallet integration

ACH / Bank Transfers:
- Jumblebee: Not supported - Jumblebee focuses on UK-based fundraising with card payments
- ReadySetAuction: Not supported - ReadySetAuction focuses on auction management without direct ACH payment processing

Tap to Pay App:
- Jumblebee: Not supported - Jumblebee is a web-based auction platform without mobile payment apps
- ReadySetAuction: Not supported - No mobile tap-to-pay functionality available for in-person auction events

Customer Support

Jumblebee: N/A
ReadySetAuction: 4.7/5 Unlimited Support:
- Jumblebee: Jumblebee limits support to business hours with response times of 24-48 hours
- ReadySetAuction: ReadySetAuction offers limited support hours based on your subscription plan

Phone Support / Office Hours:
- Jumblebee: Jumblebee offers phone support during standard business hours for premium plan users
- ReadySetAuction: ReadySetAuction provides phone support during business hours for premium users

Webinars:
- Jumblebee: Jumblebee provides occasional training webinars for auction setup and best practices
- ReadySetAuction: ReadySetAuction offers training webinars to help nonprofits learn auction best practices

Help Center:
- Jumblebee: Jumblebee maintains a basic help center with articles on auction creation and bidder management
- ReadySetAuction: ReadySetAuction maintains a help center with guides for setting up and running auctions

Email:
- Jumblebee: Jumblebee offers email support during business hours for technical questions and account issues
- ReadySetAuction: ReadySetAuction provides email support for technical issues and account questions

Nonprofit-Focused Support Team:
- Jumblebee: Email support during business hours with 24-48hr response times. class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Jumblebee provides occasional training webinars for auction setup and best practices</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">ReadySetAuction offers training webinars to help nonprofits learn auction best practices</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Help Center</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Jumblebee maintains a basic help center with articles on auction creation and bidder management</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">ReadySetAuction maintains a help center with guides for setting up and running auctions</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Email</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Jumblebee offers email support during business hours for technical questions and account issues</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">ReadySetAuction provides email support for technical issues and account questions</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow endrow"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Nonprofit-Focused Support Team</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Email support during business hours with 24-48hr response times. Phone help limited to premium plans.
- ReadySetAuction: Support access varies by subscription plan. Phone help restricted to premium users only.