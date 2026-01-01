Jumblebee and ReadySetAuction both offer auction tools for fundraising events, but they charge fees that reduce your proceeds. Zeffy gives you auction management, donation forms, event ticketing, and donor tracking — all with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Jumblebee VS Ready Set Auction
Jumblebee takes 5% plus VAT plus card fees, and ReadySetAuction charges annual fees plus card processing. Zeffy charges zero fees, so your gala auction actually raises money for your mission.
Jumblebee and ReadySetAuction lock you into annual subscriptions or per-event fees. Zeffy lets you run auctions whenever you need them without upfront costs or commitments.
Jumblebee and ReadySetAuction limit support to business hours with 24-48 hour response times. Zeffy offers unlimited email support and live chat to help you succeed.
Auction platforms charge 5% plus VAT and card fees on winning bids, or annual fees plus transaction costs. These fees add up quickly on successful auctions. Zeffy charges zero fees, so you keep every dollar raised.
Auction platforms lock you into one fundraising method. When you need donation forms, memberships, or peer-to-peer campaigns, you'll need different tools. Zeffy handles all fundraising types in one platform without switching costs.
Zeffy offers zero fees on all fundraising activities, while auction platforms charge 5% plus card fees or annual fees. You keep 100% of donations raised through auctions, raffles, events, and ongoing campaigns - all in one platform.
Yes. Unlike auction-only platforms, Zeffy supports auctions, raffles, event ticketing, peer-to-peer campaigns, memberships, online stores, and donation forms. Run your entire fundraising program from one place without switching tools.
Zeffy provides unlimited email and chat support with real humans who understand nonprofits. No business-hour restrictions or premium plan requirements. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
