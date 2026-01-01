Join It and WildApricot help you manage members and events, but they charge monthly fees plus transaction costs that add up quickly. Zeffy gives you membership management, event ticketing, donation forms, and donor tracking — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Join It VS Wildapricot
Join It and WildApricot charge monthly fees plus transaction costs on every payment. Zeffy charges zero fees, so your membership dues and fundraising stay with your mission.
Join It and WildApricot focus on membership management but lack auction, raffle, and peer-to-peer tools. Zeffy offers complete fundraising capabilities alongside membership features.
Join It limits support by plan level and WildApricot restricts phone access to premium subscribers. Zeffy provides unlimited email support and regular training webinars for every user.
Zeffy is completely free - no monthly fees, transaction fees, or hidden costs. Join It charges monthly fees plus card processing fees per member, while WildApricot adds 20% surcharges on payments. Your nonprofit keeps 100% of every dollar raised.
Yes! While Join It and WildApricot focus mainly on memberships, Zeffy combines membership management with powerful fundraising tools like auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and donation forms - all in one free platform.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no monthly fees, transaction fees, or hidden costs. Join It charges monthly fees plus card processing fees, while WildApricot adds 20% surcharges on payments. With Zeffy, every dollar donated goes directly to your cause.
Yes! Zeffy offers complete membership management plus powerful fundraising tools like peer-to-peer campaigns, auctions, and raffles. Join It and WildApricot focus mainly on memberships but lack comprehensive fundraising features your nonprofit needs.
Zeffy accepts all payment types - credit cards, ACH, Apple Pay, Google Pay, and even tap-to-pay - with zero fees. Join It has limited payment options with fees, while WildApricot charges processing fees plus surcharges that eat into your budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
