Membership Platforms Features
Membership Tiers & Levels
Information not available
Member Database
Automated Renewals
Member Portals Member Database
Automated Renewals
Member Portals Automated Renewals
Member Portals
Membership Cards Membership Cards
Access Control Access Control
Member Communications Member Communications
Custom Membership Forms Custom Membership Forms
Subscription / Dues Management

Pricing
N/A
Contact for pricing – no public pricing available
$199/month
plus card fees per member
Processing fees
2.9% + $0.30
per successful transaction for domestic online cards; +0.5% for manually entered cards; +1.5% for international cards; +1% for currency conversion. In-person (Terminal): 2.7% + $0.05 per transaction (+1.5% for international). ACH Direct Debit: 0.8% ( $5.00 cap). Klarna (Buy Now Pay Later): 5.99% + $0.30.
3.0%
Pricing varies by plan
Platform fees
$0
No platform fees. Connect pricing available separately for platforms using Stripe Connect.
N/A
Not specified; included in annual subscription pricing
Monthly fees
$0
No monthly fees for standard pricing. Billing subscription plan starts at $620/month (annual). Tax Complete starts at $90/month. Custom domain $10/month.
$3,500- $4,500 annually
Starting at $3,500/year for MC Trade plan
Value for money
4.7
4.2

Features
4.7/5
Straightforward membership setup with basic tools, but limited fundraising features beyond dues collection.
4.3/5
Solid membership platform with automation, but requires extra tools and manual work for fundraising events.
Donations
Basic donation collection through membership dues and payments, but lacks dedicated fundraising tools
Basic donation tools available, but limited customization options and higher transaction fees compared to dedicated fundraising platforms.
Ticketing
Basic event registration for member events, but lacks comprehensive ticketing features for fundraising
Event registration and ticketing available with member pricing tiers, but limited customization for complex event needs.
Peer-to-Peer Fundraising
No peer-to-peer fundraising capabilities - Join It focuses on direct membership management instead No built-in peer-to-peer fundraising tools. Members can't easily create their own fundraising campaigns through the platform.
Auctions
Join It doesn't offer auction functionality - it's built for membership management, not fundraising events MemberClicks doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual integration with your membership platform.
Raffles
No raffle or lottery functionality available - platform is designed for membership operations only No dedicated raffle functionality. You'd need third-party tools and manual processes to manage raffle sales and winner selection.
Online store
Limited e-commerce features focused on membership products rather than full nonprofit merchandise sales
Basic e-commerce features for selling merchandise to members, but limited product management and checkout customization options.
Memberships
Join It offers basic membership management with member directories and renewal reminders, but lacks advanced features like tiered pricing or automated member communications that growing nonprofits need. MemberClicks offers membership management with automated renewals, member directories, and tiered membership levels. However, their pricing structure includes transaction fees that can add up quickly for growing nonprofits.
Donor Management/CRM
Join It focuses on membership management but offers limited donor tracking capabilities, making it difficult to nurture relationships with supporters who aren't formal members. Basic donor tracking and contact management included. Limited fundraising-specific features and reporting compared to dedicated nonprofit CRM solutions. Integration with external fundraising tools may require additional costs.
Emails & Newsletter
Join It provides basic email tools for member communication, but you'll need separate software for advanced newsletter features like segmentation or automated donor outreach campaigns. Built-in email marketing tools with templates and automation. Limited customization options compared to dedicated email platforms, and advanced features require higher-tier plans.
Payment Processing
Join It processes payments but charges transaction fees on top of membership dues, eating into your nonprofit's already tight budget with every member payment.
Join It processes payments but charges transaction fees on top of membership dues, eating into your nonprofit's already tight budget with every member payment.

Payment methods
Credit cards and digital wallets only. No ACH or mobile payments
Basic credit cards through third parties. No mobile or bank options
Credit Card Payments
Supported - Processes all major credit cards through Stripe integration
Limited - Basic credit card processing available through third-party integrations only
Apple Pay & Google Pay
Supported - Available through Stripe's payment processing system
Not supported - No mobile wallet payment options available
ACH / Bank Transfers
Not supported - Join It uses Stripe for payments, which primarily processes credit cards
Not supported - MemberClicks focuses on membership management, not payment processing
Tap to Pay App
Not supported - Join It is membership management software, not a point-of-sale system
Not supported - No mobile point-of-sale or tap-to-pay functionality

Customer Support
4.7/5
4.3/5 Unlimited Support
Join It limits support to business hours only
MemberClicks support is limited by plan tier and business hours
Phone Support / Office Hours Join It offers phone support during standard business hours
MemberClicks offers phone support during standard business hours for higher-tier plans
Webinars Join It provides occasional training webinars for members
MemberClicks provides regular training webinars and educational sessions for users
Help Center Join It has a basic help center with articles and FAQs
MemberClicks maintains a knowledge base with articles and guides
Email
Join It offers email support during business hours MemberClicks offers email support through their help desk system
Nonprofit-Focused Support Team
Email and phone support during business hours with basic help center and occasional webinars Support access varies by plan tier with phone help limited to higher-paid users