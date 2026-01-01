Indiegogo and YouCaring help you crowdfund, but they take fees from every donation that could go to your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Indiegogo VS YouCaring
Indiegogo takes 5% platform fees plus card processing costs, while YouCaring charges 2.9% + 30¢ per gift. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Indiegogo and YouCaring only handle basic crowdfunding campaigns. Zeffy provides auctions, raffles, event ticketing, memberships, and donor management all in one place.
Indiegogo offers limited support based on fees paid, while YouCaring provides basic email help. Zeffy gives unlimited support to every nonprofit through live chat, calls, and dedicated assistance.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get 100% of donations with zero platform fees, plus nonprofit-focused tools like donor management, recurring giving, and tax receipts that crowdfunding platforms don't offer.
Zeffy charges zero platform fees - you keep 100% of donations. Indiegogo takes 5% plus payment processing fees from every contribution. For a $10,000 campaign, that's $500+ you lose with Indiegogo but keep with Zeffy.
Yes. While crowdfunding platforms focus on single campaigns, Zeffy supports your year-round fundraising with recurring donations, event ticketing, online stores, and donor relationship tools that help build lasting supporter connections.
Zeffy provides unlimited support through live chat, email, and phone calls during office hours - all at no extra cost. Crowdfunding platforms offer limited support based on fees paid, leaving you without help when you need it most.
Crowdfunding platforms are built for one-time campaigns, not ongoing nonprofit work. Zeffy gives you zero fees, recurring donations, donor management, tax receipts, and year-round fundraising tools that actually fit how nonprofits operate.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
