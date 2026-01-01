Indiegogo and WhyDonate help you run crowdfunding campaigns, but they charge platform fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Indiegogo VS Whydonate
💯
Indiegogo takes 5% of every donation plus card fees, while Whydonate charges 2.9% + €0.25 per transaction. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising goal goes to your mission.
🧰
Indiegogo and Whydonate focus on basic crowdfunding, leaving you to find separate tools for auctions, raffles, ticketing, and donor management. Zeffy provides everything in one platform.
🆘
Indiegogo offers tiered support based on fees paid, while Whydonate limits support hours by plan level. Zeffy provides unlimited email support and live chat for all users at no cost.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You keep 100% of donations with zero platform fees, while Indiegogo takes 5% plus payment processing fees. Plus, you get nonprofit-focused tools like donor management, recurring donations, and tax receipts that crowdfunding platforms don't offer.
Zeffy charges zero platform fees - you keep every dollar donated. Whydonate charges 2.9% + €0.25 per transaction on top of payment processing fees. For a $1,000 donation, you'd pay $29+ in fees with Whydonate but $0 in platform fees with Zeffy. Donors can optionally leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Yes, Zeffy offers comprehensive nonprofit tools beyond basic crowdfunding. You can manage recurring donations, sell event tickets, run raffles and auctions, handle memberships, and operate an online store - all with zero platform fees. Crowdfunding platforms like Indiegogo only focus on campaign-based funding.
Zeffy offers unlimited support with real humans who understand nonprofits. You get live chat, phone support, and dedicated help without paying extra fees. Indiegogo limits support based on how much you pay them, while Whydonate restricts phone support to premium users only.
Crowdfunding platforms like Indiegogo and Whydonate treat you like any other business. Zeffy is built specifically for nonprofits with zero platform fees, nonprofit-focused tools like donor management and tax receipts, and support staff who understand your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
