Indiegogo and SpotFund help you crowdfund for your cause, but both charge platform fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer fundraising, and event ticketing with zero fees — so every dollar raised stays with your nonprofit.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Indiegogo VS SpotFund
💰
Indiegogo takes 5% plus card fees, and SpotFund charges card fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising effort goes toward your mission.
🧰
Indiegogo and SpotFund focus on crowdfunding campaigns. Zeffy offers donations, raffles, auctions, ticketing, memberships, and online stores all in one platform.
🤝
Indiegogo and SpotFund export basic backer data with no follow-up tools. Zeffy includes donor management, email templates, and automated acknowledgments for ongoing stewardship.
Crowdfunding platforms take 5-8% in platform fees plus card processing costs from every donation. Zeffy is 100% free for nonprofits with donors having the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Crowdfunding platforms are built for short-term campaigns, not ongoing nonprofit needs. Zeffy offers year-round fundraising tools, donor management, event ticketing, and membership features - all free for nonprofits.
Crowdfunding platforms charge 5-8% in fees per donation, eating into your mission funds. Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no hidden costs. Keep every dollar raised for your cause.
Unlike crowdfunding platforms built for one-time campaigns, Zeffy supports year-round fundraising with recurring donations, donor management, and event ticketing - all in one free platform.
Crowdfunding platforms offer limited backer data and no CRM tools. Zeffy includes built-in donor management, automated receipts, and relationship-building tools to grow your supporter base long-term.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice