Indiegogo and Schoolfundr help you crowdfund for your school, but both charge fees that reduce what reaches your students. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your school.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Indiegogo VS Schoolfundr
💯
Indiegogo takes 5% platform fees and Schoolfundr charges card fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising total goes to your mission.
🔗
Indiegogo and Schoolfundr only handle basic crowdfunding. Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, memberships, and donor management in one place.
🤝
Indiegogo and Schoolfundr offer limited support hours with delays. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help your campaigns succeed.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You keep 100% of donations with zero platform fees, while Indiegogo takes 5% plus card fees. Plus, you get ongoing donor management tools, not just one-time campaign support.
Zeffy charges zero platform fees while Schoolfundr charges card fees on every donation. Your school keeps more money for programs and activities. Donors can leave voluntary contributions to support Zeffy's mission.
Yes. Unlike crowdfunding platforms that focus only on campaigns, Zeffy offers ticketing, memberships, online stores, peer-to-peer fundraising, and donor management. It's a complete fundraising solution for nonprofits.
Zeffy offers unlimited support with real humans who understand nonprofits. Unlike crowdfunding platforms that provide limited help during campaigns, we're here for your entire fundraising journey with phone, email, and chat support.
Crowdfunding platforms are built for one-time campaigns. Zeffy gives you year-round fundraising tools like donor management, recurring donations, and event ticketing. Plus, you keep 100% of funds instead of losing 5% to platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
